В шести департаментах Франции объявлен "красный" уровень погодной опасности

На юге Франции ливни вызвали наводнения, местами потребовалась эвакуация людей, произошли сбои в работе транспорта.

На юге Франции ливни вызвали наводнения, местами потребовалась эвакуация людей, произошли сбои в работе транспорта.

Как передает Report, об этом сообщает телеканал BFMTV.

В департаменте Ардеш из-за погодных условий перекрыли многие автотрассы. Из-за подтоплений в городе Анноне эвакуировали детей из школ и детских садов. В городе приостановлена работа общественного транспорта.

В департаменте Рона как минимум до утра пятницы приостановлено железнодорожное сообщение между Лионом и Сент-Этьеном.

Аэропорт "Ницца-Лазурный Берег" в связи с неблагоприятными погодными условиями предупреждает о возможных задержках рейсов.

В шести департаментах объявлен "красный", самый высокий, уровень погодной опасности, еще в 19 департаментах - "оранжевый",. Метеорологи предупреждают, что "красный" уровень опасности 18 октября в пятницу сохранится для четырех департаментах, "оранжевый" - для 18. На востоке Верхней Луары ожидается выпадение около 10 см осадков, что может вызвать выход рек из берегов.