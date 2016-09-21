В Северной Калифорнии начались протесты после убийства афроамериканца

Баку. 21 сентября. REPORT.AZ/ Протесты вспыхнули в штате Северная Каролина после того, как полицейский застрелил вооруженного афроамериканца.

Как передает Report, об этом сообщает местный телеканал WSOCTV со ссылкой на источник в полиции.

По данным телеканала, инцидент произошел во вторник вечером в городе Шарлотт. Полицейские разыскивали одного из подозреваемых на северо-востоке города, когда заметили мужчину, вышедшего из автомобиля. Сообщается, что мужчина вернулся в машину, а потом снова вышел из нее с оружием. Так как он представлял собой "непосредственную смертельную угрозу для офицеров", они открыли по нему огонь, говорится в отчете полиции.

Сотрудники правоохранительных органов попытались оказать мужчине первую помощь. Позднее он был доставлен в больницу, где медики подтвердили его кончину.

Позднее была установлена личность погибшего, им оказался 43-летний Кейт Ламонт Скотт (Keith Lamont Scott).

По данным телеканала, члены семьи Скотта заявили, что у него не было при себе оружия. Вместо него в руках он держал книгу и ждал, чтобы забрать своего сына из школы.

После инцидента на улицы города начали выходить люди в знак протеста против убийства мужчины полицейскими. Сообщается, что протестующие заблокировали одну из центральных магистралей.