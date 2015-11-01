В Сеуле состоится саммит представителей высшего руководства Южной Кореи, Китая и Японии

Баку. 01 ноября. REPORT.AZ/ В Сеуле в воскресенье состоится трехсторонний саммит с участием южнокорейского президента Пак Кын Хе, премьера Госсовета КНР Ли Кэцяна и премьер-министра Японии Синдзо Абэ. Последняя такая встреча лидеров Южной Кореи, Японии и КНР состоялась в мае 2012 года в Пекине. С тех пор отношения Токио с двумя ближайшими соседями по Азиатско-Тихоокеанскому региону заметно ухудшились на фоне территориальных споров и разночтений в послевоенной истории, информирует Report со ссылкой на ТАСС.

По словам Пак Кын Хе, трехсторонняя встреча предоставит "важную возможность добиваться мира и стабильности в Северо- Восточной Азии, а также улучшить корейско-японские отношения". Она выразила надежду на то, что предстоящий саммит позволит "устранить препятствия, мешающие двусторонним связям, и провести искренние обсуждения пути вперед к общему будущему". Предстоящий саммит ставит целью обсудить международное сотрудничество в сфере производственных мощностей, технологические инновации, согласование инициатив в области развития, переговоры о свободной торговле, региональную экономическую интеграцию и другие темы. Три стороны проведут углубленный обмен мнениями, достигнут широкого консенсуса и повысят уровень сотрудничества, расширят его сферы и масштаб, а также диверсифицируют и оптимизируют его структуру. Ожидается, что по итогам переговоров будут сделаны совместные заявления о сотрудничестве в таких областях, как сельское хозяйство, торговля и окружающая среда, а также комментарии по историческим вопросам.

Помимо трехсторонних переговоров стороны проведут и ряд двусторонних встреч. В частности, Пак Кын Хе в субботу приняла Ли Кэцяна, с которым договорилась о расширении взаимодействия в экономической и политической сферах. В понедельник южнокорейский лидер встретится с Абэ, с которым обменяется мнениями по многочисленным актуальным проблемам, включая вопрос о "сексуальном рабстве", сообщила администрация президента.