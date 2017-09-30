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    В Сеуле сообщили о подготовке КНДР новых ракетных испытаний

    Об этом сообщает авторитетная газета Южной Кореи Тона ильбо

    Баку. 30 сентября. REPORT.AZ/ КНДР вывезла несколько межконтинентальных баллистических ракет (МБР) из расположенного в Пхеньяне военного завода, предположительно, для подготовки испытания термоядерной боеголовки в Тихом океане.

    Как передает Report, об этом сообщает авторитетная газета Южной Кореи "Тона ильбо".

    Газета ссылается на источники в окружении президента Республики.

    По данным, речь идет о заводе, где, как считается, были подготовлены предыдущие испытания.

    Кроме того, по мнению авторов статьи, испытание может быть связано с недавним заявлением главы МИД КНДР Ли Ен Хо в Нью-Йорке о том, что в ответ на угрозы президента США Дональда Трампа северокорейский лидер Ким Чен Ын может пойти на беспрецедентные меры.

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