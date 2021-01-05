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В Сербии в результате взрыва 42 человек

В Сербии в результате взрыва 42 человек По меньшей мере 42 человека пострадали в результате взрыва в кафе в городе Урошевац в автономном сербском крае Косово и Метохия
Другие страны
5 января 2021 г. 22:33
В Сербии в результате взрыва 42 человек

По меньшей мере 42 человека пострадали в результате взрыва в кафе в городе Урошевац в автономном сербском крае Косово и Метохия.

Как передает Report, об этом сообщает телеканал РТС со ссылкой на прокуратуру.

"В результате взрыва в кафе пострадали не менее 42 человек. Среди раненых двое детей. Четыре человека в тяжелом состоянии", — говорится в заявлении.

Отмечается, что 12 пострадавших доставлены в клинический центр Приштины, 22 человека госпитализированы в больницу города Урошевац.

В настоящее время на месте работают пожарные, идет расследование причин инцидента. По предварительной версии, к трагедии привел взрыв газового баллона.

В начале декабря на строительной площадке возле здания национального телевидения Сербии в Белграде произошел взрыв баллона с газом. Один человек погиб, еще двое получили тяжелые ранения.

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