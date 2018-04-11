В Сербии упал военный самолет

Баку. 11 апреля. REPORT.AZ/ Учебно-тренировочный легкий штурмовик SOKO G-4 Super Galeb упал cегодня утром в районе села Ковачица на северо-востоке Сербии. Как сообщает Report со ссылкой на РИА Новости, об этом заявило министерство обороны.

"По последней информации, двое пилотов катапультировались, на место происшествия направлена поисково-спасательная команда ВВС", — говорится в сообщении ведомства.

Минобороны Сербии отмечает, что учебный полет проводили пилоты Техническо-испытательного центра ВВС.