    В Сербии прошли местные выборы в ряде городов и муниципалитетов

    • 29 марта, 2026
    • 21:15
    В Сербии прошли местные выборы в ряде городов и муниципалитетов

    В Сербии сегодня прошли местные выборы в нескольких городах и муниципалитетах.

    Как передает балканское бюро Report, голосование началось в 07:00 по местному времени и завершилось в 20:00.

    По данным Муниципальной избирательной комиссии, явка избирателей по состоянию на 16:00 составила: в Севойно - 65,73%, в Байина-Баште - 64%, в Куле - 60,93%, в Аранджеловаце - 58%, в Княжеваце - 55,11%, в Смедеревска-Паланке - 49,94%, в Майданпеке - 48,93%, в Кладово - 45,38%, в Боре - 51,4%.

    В ходе голосования произошли отдельные инциденты. В Куле и Чрвенке сторонники оппозиции собрались у ряда объектов, в том числе у штаба Сербской прогрессивной партии (SNS) в Чрвенке, обвинив ее представителей в манипуляциях.

    Позднее они попытались войти в здание, однако сотрудники полиции пресекли эти действия.

    Выборы в Сербии Сербская прогрессивная партия
    Serbiyada bir neçə şəhər və bələdiyyəyə yerli seçkilər keçirilib

