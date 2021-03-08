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В Сенегале суд отпустил оппозиционера под залог

В Сенегале суд отпустил оппозиционера под залог Суд сенегальской столицы Дакара предъявил в понедельник обвинения одному из лидеров оппозиции Усману Сонко и отпустил его под залог, обязав явиться на ближайшее слушание.
Другие страны
8 марта 2021 г. 20:05
В Сенегале суд отпустил оппозиционера под залог
Усман Сонко

Суд сенегальской столицы Дакара предъявил в понедельник обвинения одному из лидеров оппозиции Усману Сонко и отпустил его под залог, обязав явиться на ближайшее слушание.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщило Агентство печати Сенегала.

"Сонко обвиняется в серии изнасилований и в том, что он угрожал расправой", - заявил адвокат оппозиционера Ме Шейх Хораиси Ба. Он отметил, что Сонко вернулся к себе домой. Сам оппозиционер утверждает, что полностью невиновен, а нынешние судебные преследования политически мотивированы и имеют целью не допустить его до следующих президентских выборов.

Напомним, что Усман Сонко был задержан 3 марта за нарушение общественного порядка во время следования в суд, где должен был пройти опрос свидетелей и самого политика в связи с обвинениями в его адрес в изнасиловании. В ответ по стране прошли массовые демонстрации с требованием освобождения Сонко. Они сопровождались длившимися в течение трех дней беспорядками, в которых погибли, по данным сенегальского новостного портала "Сеневэб", семь человек.

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