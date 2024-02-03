О нас

В Сенате США призвали ввести санкции против Венгрии

В Сенате США призвали ввести санкции против Венгрии Белый дом должен рассмотреть возможность введения санкций против Венгрии. Такое мнение высказали сразу несколько сенаторов Конгресса США включительно с главой Комитета по международным отношениям Беном Кардином.
Другие страны
3 февраля 2024 г. 00:41
В Сенате США призвали ввести санкции против Венгрии

Белый дом должен рассмотреть возможность введения санкций против Венгрии. Такое мнение высказали сразу несколько сенаторов Конгресса США включительно с главой Комитета по международным отношениям Беном Кардином.

Об этом сообщает Report со ссылкой на Bloomberg.

По его словам, действующий премьер-министр Венгрии Виктор Орбан является "наименее надежным" союзником НАТО, который вызывает растущее возмущение среди партнеров. Кардин, в частности, осудил затягивание Орбаном выделения макрофинансовой помощи Украины от Европейского Союза, а также промедление с одобрением вступления Швеции в НАТО.

Учитывая это, по мнению Кардина, Белому дому следует взвесить возможность введения санкций и отмены безвизового режима для граждан Венгрии.

Двое других сенаторов - демократ Жанна Шахин и республиканец Том Тиллис — заявили, что Орбан рискует "безвозвратно испортить" отношения Венгрии с США и НАТО, если он не поспособствует вступлению Швеции в военный альянс.

Все трое сенаторов отметили в совместном заявлении, что из-за бездействия Венгрии по принятию Швеции в НАТО "и время, и терпение на исходе".

Подпишитесь на наш Telegram канал

Самое читаемое

В Азербайджане будут пересмотрены критерии медосмотра призывников
В Азербайджане будут пересмотрены критерии медосмотра призывников
30 января 2024 г. 12:23
Участникам Отечественной войны предоставят новые спортивные протезы
Участникам Отечественной войны предоставят новые спортивные протезы
30 января 2024 г. 12:01
Завтра в Баку ожидается мокрый снег
Завтра в Баку ожидается мокрый снег
27 января 2024 г. 12:42
TƏBİB: Закон не предусматривает карантин для лиц, контактировавших с инфицированным корью
TƏBİB: Закон не предусматривает карантин для лиц, контактировавших с инфицированным корью
30 января 2024 г. 14:41
Вице-премьеры Азербайджана и Армении завершили переговоры
Вице-премьеры Азербайджана и Армении завершили переговоры
31 января 2024 г. 19:09
Эксперт Минздрава: Гепатит А не вызывает хронических заболеваний печени
Эксперт Минздрава: Гепатит А не вызывает хронических заболеваний печени
29 января 2024 г. 11:20
Врачи опробовали первую вакцину от рака кишечника
Врачи опробовали первую вакцину от рака кишечника
27 января 2024 г. 07:11
Минздрав: Число обращений с подозрением на корь и гепатит А не увеличилось
Минздрав: Число обращений с подозрением на корь и гепатит А не увеличилось
29 января 2024 г. 15:07
Завтра в Баку ожидается мокрый снег, в регионах выпадет снег
Завтра в Баку ожидается мокрый снег, в регионах выпадет снег
28 января 2024 г. 12:59
В Измире произошло землетрясение магнитудой 5,1
В Измире произошло землетрясение магнитудой 5,1
27 января 2024 г. 10:00

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi