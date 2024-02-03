В Сенате США призвали ввести санкции против Венгрии

Белый дом должен рассмотреть возможность введения санкций против Венгрии. Такое мнение высказали сразу несколько сенаторов Конгресса США включительно с главой Комитета по международным отношениям Беном Кардином.

Белый дом должен рассмотреть возможность введения санкций против Венгрии. Такое мнение высказали сразу несколько сенаторов Конгресса США включительно с главой Комитета по международным отношениям Беном Кардином.

Об этом сообщает Report со ссылкой на Bloomberg.

По его словам, действующий премьер-министр Венгрии Виктор Орбан является "наименее надежным" союзником НАТО, который вызывает растущее возмущение среди партнеров. Кардин, в частности, осудил затягивание Орбаном выделения макрофинансовой помощи Украины от Европейского Союза, а также промедление с одобрением вступления Швеции в НАТО.

Учитывая это, по мнению Кардина, Белому дому следует взвесить возможность введения санкций и отмены безвизового режима для граждан Венгрии.

Двое других сенаторов - демократ Жанна Шахин и республиканец Том Тиллис — заявили, что Орбан рискует "безвозвратно испортить" отношения Венгрии с США и НАТО, если он не поспособствует вступлению Швеции в военный альянс.

Все трое сенаторов отметили в совместном заявлении, что из-за бездействия Венгрии по принятию Швеции в НАТО "и время, и терпение на исходе".