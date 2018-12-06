В Сенате США призвали привлечь к ответственности саудовского принца

Баку. 6 декабря. REPORT.AZ/ Группа сенаторов США внесла на рассмотрение верхней палаты конгресса проект резолюции с требованием привлечь к ответственности наследного принца Саудовской Аравии Мухаммеда бен Салмана аль Сауда за убийство журналиста Джамаля Кашикчи.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, проект резолюции сената США был подготовлен представителями Республиканской и Демократической партий во главе с сенатором-республиканцем Линдси Грэмом. Документ в случае принятия не будет иметь силу закона, а лишь зафиксирует позицию сената.

В документе на Мухаммеда бен Салмана возлагается прямая ответственность за преступление, поскольку в качестве наследного принца он "контролировал силы безопасности во время убийства".

"Основываясь на доказательствах и анализе, предоставленных этому учреждению (сенату США ), сенат имеет высокую степень уверенности в том, что Мухаммед бен Салман был замешан в убийстве Джамаля Кашикчи… Настоятельно призываем правительство Соединенных Штатов и международное сообщество привлечь к ответственности все стороны, включая Мухаммеда бен Салмана, причастные к убийству Джамаля Кашикчи", — говорится в проекте документа.

Ранее стало известно, что Джемаль Кашикчи перед смертью хотел создать онлайн-движение против саудовских властей.