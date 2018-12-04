Джемаль Кашикчи перед смертью хотел создать онлайн-движение против саудовских властей

Баку. 4 декабря. REPORT.AZ/ Саудовский журналист Джамаль Кашикчи до своей гибели критиковал Саудовскую Аравию и наследного принца Мухаммеда бен Салмана, а также планировал создать молодежное онлайн-движение против саудовских властей, сообщил телеканал CNN, передает Report.

Телеканал получил эксклюзивный доступ к переписке в WhatsApp между Кашикчи и проживающим в Монреале активистом Омаром Абдул Азизом. Как следует из сообщений, среди которых также аудио, фото и видео, журналист был обеспокоен ситуацией в Саудовской Аравии и критиковал наследного принца, называя его «зверем» и «покемоном».

«Чем больше жертв он ест, тем больше хочет, — писал Кашикчи в сообщении, отправленном в мае. — Я не удивлюсь, если притеснения дойдут даже до тех, кто его поддерживает».

Как отмечает телеканал, по переписке видно, что от разговоров Кашикчи решил перейти к действиям. Собеседники начали планировать молодежное онлайн-движение, которое привлечет саудовское государство к ответственности.

«Джамаль считал, что Мухаммед бен Салман — это проблема, и он сказал, что „этого ребенка“ нужно остановить», — сказал Абдул Азиз в интервью CNN.

По словам собеседника телеканала, в августе Кашикчи стал подозревать, что их переписка была перехвачена саудовскими властями. Через два месяца он был убит.