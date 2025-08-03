В секторе Газа число умерших от голода возросло до 175

По меньшей мере 175 человек, в том числе 93 ребенка, умерли за последнее время от голода в палестинском секторе Газа.

По меньшей мере 175 человек, в том числе 93 ребенка, умерли за последнее время от голода в палестинском секторе Газа.

Как передает Report, об этом сообщил Минздрав анклава в своем Telegram-канале.

"За последние 24 часа в больницах Газы зарегистрированы 6 случаев смерти из-за голода и недоедания", - сообщило ведомство. Таким образом, общее число умерших от голода достигло 175, включая 93 несовершеннолетних.

По последним данным Минздрава, общее число погибших в результате эскалации конфликта в Газе с октября 2023 года увеличилось до 60 430, более 148 тыс. человек пострадали.