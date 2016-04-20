​В Саудовской Аравии женщинам разрешили работать по вечерам

Баку. 20 апреля. REPORT.AZ/ В Саудовской Аравии женщинам разрешили работать в вечернее время в ресторанах, предназначенных для семейного посещения, а также в магазинах женских товаров и в семейных досуговых центрах.

Как передает Report со ссылкой на РИА Новости, об этом заявил представитель министерства труда страны Абдель Манам аш-Шахри.

По его словам, запрет заниматься определенными видами деятельности не означает, что власти вообще не разрешают женщинам трудиться или иметь какое-либо занятие.

Как рассказал представитель министерства, ведомство не разрешает женщинам работать по 21 специальности, исходя из соображений безопасности и необходимости беречь их здоровье.