В Саудовской Аравии в результате нападения сторонников ИГ погибли двое полицейских

Баку. 24 апреля. REPORT.AZ/ Двое полицейских убиты в результате вооруженного нападения сторонников террористической группировки "Исламское государство" на патруль в столице Саудовской Аравии Эр-Рияде, сообщает Report со ссылкой на ТАСС.

Как заявил представитель МВД королевства, правоохранительным органам удалось по горячим следам задержать 23-летнего подозреваемого.

Второму нападавшему удалось скрыться, передает телеканал Al Arabiya.

Согласно показаниям задержанного, он и его напарник получили от ИГ приказ напасть на полицейских и деньги за его исполнение. По словам нападавшего, он был завербован организацией через одну из социальных сетей.

Власти королевства объявили награду в 1 млн. саудовских риалов (почти 270 тыс. долларов) за предоставление любой информации, которая поможет выйти на след второго преступника.

В пятницу также стало известно о том, что в Саудовской Аравии предотвращено несколько терактов, подготовка к которым велась по указанию ИГ.