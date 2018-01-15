В Саудовской Аравии прошел первый в XXI веке публичный киносеанс

Баку. 15 января. REPORT.AZ/ Саудовская Аравия провела первый почти за 40 лет публичный кинопоказ.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, фестиваль анимационных фильмов для всей семьи проходит в городе Джидда.

В течение недели дети и их родители смогут посмотреть в переоборудованных залах Центра культур и искусств Джидды американские мультфильмы Captain Underpants: The First Epic Movie ("Капитан подштанник: Первый эпический фильм") и The Emoji Movie ("Эмоджи фильм").

Публичная демонстрация фильмов в кинотеатрах была запрещена в Саудовской Аравии еще в 80-х годах прошлого века под давлением религиозных священнослужителей, считавших публичные собрания и развлекательные мероприятия "рассадником порока". Однако в декабре 2017 года саудовские власти анонсировали открытие первых за многие десятилетия публичных кинотеатров уже в марте 2018 года. Профильное ведомство начало выдавать лицензии и в течение 90 дней в саудовских городах заработают полноценные кинозалы.

В общей сложности, согласно программе "Видение-2030", запланировано открытие 300 кинотеатров на 2 тыс. залов. Поступления в казну от возвращения кино ожидаются в размере порядка 24 млрд долларов в год.