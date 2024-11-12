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В ряде регионов Испании объявили повышенный уровень опасности

В ряде регионов Испании объявили повышенный уровень опасности В некоторых районах Валенсии, Каталонии и Балеарских островов объявили повышенный уровень опасности из-за сложных погодных условий.
Другие страны
12 ноября 2024 г. 19:03
В ряде регионов Испании объявили повышенный уровень опасности

В некоторых районах Валенсии, Каталонии и Балеарских островов объявили повышенный уровень опасности из-за сложных погодных условий.

Как передает Report, об этом сообщает EFE.

По прогнозам, там ожидаются сильные ливни, высокие волны и мощные порывы ветра.

Отмечается, что в Валенсии все еще продолжаются восстановительные работы и уборка после октябрьских наводнений, вызванных мощными ливнями.

Напомним, что в октябре жертвами стихии стали более 220 человек. Многие жители Испании обвиняли местные власти в недостаточно эффективных мерах по оказанию помощи пострадавшим от стихии районам

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