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    В ряде городов США объявлено чрезвычайное положение из-за наводнения

    Сотрудники спасательных служб эвакуируют жителей нескольких городов штата Индиана© US News

    Баку. 22 февраля. REPORT.AZ/ Сотрудники спасательных служб эвакуируют жителей нескольких городов американского штата Индиана в связи с наводнением, вызванным сильными ливнями и таянием снега, передает Report со ссылкой на "Интерфакс"

    В настоящее время в городах Элхарт и Гошен объявлено чрезвычайное положение.

    Многие транспортные маршруты на севере штата перекрыты и используются лишь сотрудниками чрезвычайных и других служб.

    Администрация Элхарт заявила, что город столкнулся с подобным наводнением впервые за последние 45 лет.

    Метеорологи предупреждают, что наводнение из-за разлива рек и сильных дождей может грозить и соседним с Индианой штатам. Власти штата Мичиган уже призвали жителей шести округов временно покинуть свои дома. 

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