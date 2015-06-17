Глава Антитеррористического центра СНГ: В рядах ИГ могут воевать до пяти тысяч выходцев из России

Баку. 17 июня. REPORT.AZ/ "В рядах международной террористической организации "Исламское государство" (ИГ) могут воевать до пяти тысяч выходцев из России".

Как сообщает Report со ссылкой на Интерфакс, об этом заявил руководитель Антитеррористического центра СНГ Андрей Новиков.

"В настоящее время, по данным спецслужб, в ИГ воюют около двух тысяч граждан, имеющих паспорта России, по некоторым экспертным оценкам, их число приближается к пяти тысячам", - заявил Новиков.

Он пояснил различие в цифрах тем, что часть сведений по гражданам подтверждена документально, а часть находится в стадии проверки, которой заняты сейчас спецслужбы и правоохранительные органы всех стран СНГ.

По его словам, несмотря на то, что в некоторых странах содружества приняты законы, запрещающие обучение в теологических заведениях других государств, "примерно 1,2-1,5 тыс. человек из стран СНГ ежегодно проходят обучение в этих заведениях на Ближнем Востоке, многие возвращаются оттуда и воюют потом в рядах ИГ".