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В Румынии пройдет второй тур президентских выборов

В Румынии пройдет второй тур президентских выборов Второй тур выборов президента пройдет в Румынии.
Другие страны
18 мая 2025 г. 01:48
В Румынии пройдет второй тур президентских выборов

Второй тур выборов президента пройдет в Румынии.

Как передает Report, по итогам первого тура, который состоялся 4 мая, в финальный этап голосования вышли лидер националистического Альянса за объединение румын Джордже Симион (получил 40,96% голосов) и мэр Бухареста Никушор Дан, выступающий в качестве независимого кандидата (20,99% голосов).

Всего в Румынии зарегистрировано почти 18 млн избирателей, на территории страны будет открыто около 19 тыс. участков, за границей - 965. Румыны, проживающие за рубежом, голосуют в течение трех дней - с 16 по 18 мая.

По итогам голосования будет избран президент Румынии сроком на пять лет.

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Версия на азербайджанском языке Rumıniyada prezident seçkilərinin ikinci turu keçiriləcək

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