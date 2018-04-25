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    В Румынии произошло землетрясение магнитудой 5,0

    Отмечается, что жертв и разрушений нет

    Баку. 25 апреля. REPORT.AZ/ В Румынии произошло землетрясение, толчки ощущались в Кишинёве и других населённых пунктах Молдавии.

    Как передает Report, об этом заявил руководитель Центра экспериментальной сейсмологии Института геологии и сейсмологии Академии наук Молдавии Ион Илиеш.

    По его словам, землетрясение произошло 25 апреля в 20:15.

    Он отметил, что сила подземных толчков составила 5 баллов по шкале Рихтера в эпицентре, который залегал на глубине 144 км, в горном массиве Вранча на юго-востоке Румынии.

    «Толчки ощущались в Кишиневе и в других населённых пунктах. Их сила в Кишиневе составила около 3,8 балла», — приводит слова Илиеша Интерфакс.

    Отмечается, что жертв и разрушений нет.

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