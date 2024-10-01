В Румынии откроется центр подготовки украинских морпехов

Парламент Румынии одобрил большинством голосов запрос президента Клауса Йоханниса на открытие в стране центра военно-морской подготовки для украинцев.

Парламент Румынии одобрил большинством голосов запрос президента Клауса Йоханниса на открытие в стране центра военно-морской подготовки для украинцев.

Как передает Report, об этом сообщило агентство Agerpres со ссылкой на текст письма главы государства.

"Румыния имеет возможность внести вклад путем открытия на национальной территории центра подготовки в военно-морской области, а также поддержки процесса подготовки морских пехотинцев Украины в рамках имеющихся возможностей", - говорится в письме.

Предусматривается, что центр будет работать в течение двух лет, а его финансирование и планирование работы на первом этапе полностью обеспечит Великобритания.

Отмечается, что парламентарии одобрили также запрос президента на участие румынской армии в программе "Поддержка НАТО в области безопасности и обучения для Украины" (Security Assistance and Training for Ukraine, NSATU) путем предоставления необходимой инфраструктуры и оборудования для открытия на румынской территории пункта тылового обеспечения при 71-й авиабазе в городе Кымпия-Турзий. Будет предоставлен и личный состав до 100 военных, необходимые фонды выделят из бюджета Минобороны.