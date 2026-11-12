Вугар Зифароглу: Идеологию азербайджанства следует продвигать активнее

Идеологию азербайджанства следует продвигать активнее.

Как передает Report, об этом заявил председатель Совета прессы Вугар Зифароглу журналистам в рамках круглого стола "Идея азербайджанства: медийная деятельность и вызовы новой эпохи".

По его словам, в современный период общество сталкивается с рядом серьезных проблем, таких как информационная война и манипуляции.

"В то же время одной из главных целей в информационной войне являются цели идеологические. Идеология азербайджанства важна в этом смысле не только с точки зрения защиты наших национально-духовных ценностей и традиций государственности, но и для более тесного сплочения вокруг этой идеологии в информационной войне и вызовах новой эпохи, - сказал Зифароглу.

Председатель Совета прессы также отметил, что пропаганда идеологии азербайджанства и воспитание молодежи в духе патриотизма должны быть в числе приоритетных направлений работы медиа.