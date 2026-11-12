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    Вугар Зифароглу: Идеологию азербайджанства следует продвигать активнее

    Внутренняя политика
    • 12 ноября, 2026
    • 16:22
    Вугар Зифароглу: Идеологию азербайджанства следует продвигать активнее

    Идеологию азербайджанства следует продвигать активнее.

    Как передает Report, об этом заявил председатель Совета прессы Вугар Зифароглу журналистам в рамках круглого стола "Идея азербайджанства: медийная деятельность и вызовы новой эпохи".

    По его словам, в современный период общество сталкивается с рядом серьезных проблем, таких как информационная война и манипуляции.

    "В то же время одной из главных целей в информационной войне являются цели идеологические. Идеология азербайджанства важна в этом смысле не только с точки зрения защиты наших национально-духовных ценностей и традиций государственности, но и для более тесного сплочения вокруг этой идеологии в информационной войне и вызовах новой эпохи, - сказал Зифароглу.

    Председатель Совета прессы также отметил, что пропаганда идеологии азербайджанства и воспитание молодежи в духе патриотизма должны быть в числе приоритетных направлений работы медиа.

    Вугар Зифароглу Совет прессы Азербайджана
    Vüqar Zifəroğlu: Azərbaycançılıq ideologiyası daha çox təbliğ olunmalıdır
    Vugar Zifaroghlu: Ideology of Azerbaijanism should be promoted more widely
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