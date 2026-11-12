Уиткофф заявил, что передаст Зеленскому информацию об итогах переговоров с Путиным

Спецпосланник президента США Стив Уиткофф заявил, что передаст президенту Украины Владимиру Зеленскому информацию о сегодняшних переговорах с российским президентом Владимиром Путиным в Москве.

Как передает Report со ссылкой на российские медиа, об этом Уиткофф заявил в ходе встречи с Путиным в четверг.

"Этот конфликт тяжело сказывается на обеих странах. Мы все ведем важную работу. Это крайне важная работа, за которую мы беремся и к которой относимся очень серьезно. Думаю, наши встречи в ОАЭ были очень позитивными. Обе стороны активно участвовали. Было очевидно, что обсуждения носили предметный характер и участники пытались найти решения. Некоторые из обсуждавшихся вопросов, например, обмен пленными между двумя странами, который станет крупнейшим за всю историю, на мой взгляд, подчеркивают достигнутый нами прогресс. В целом происходит много хорошего", - отметил Уиткофф.

По его словам, представителей европейских стран в Абу-Даби (ОАЭ) не сидели за столом переговоров, но они были проинформированы о контактах.

В свою очередь, спецпосланник американского президента Джаред Кушнер сообщил, что США начали обсуждение с европейцами архитектуры безопасности.

По его словам, европейцы выражают желание участвовать в переговорах и закончить российско-украинский конфликт. На сегодняшних переговорах в Кремле будет возможность обсудить завершение конфликта и пути к этому.