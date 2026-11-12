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    Uitkoff: Putinlə danışıqların yekunları barədə Zelenskini məlumatlandıracağam

    Digər ölkələr
    • 12 noyabr, 2026
    • 16:59
    Uitkoff: Putinlə danışıqların yekunları barədə Zelenskini məlumatlandıracağam

    ABŞ Prezidentinin xüsusi elçisi Stiv Uitkoff Rusiya Prezidenti Vladimir Putinlə bu gün Moskvada baş tutan danışıqlar barədə Ukrayna Prezidenti Volodimir Zelenskiyə məlumat verəcək.

    "Report" Rusiya mediasına istinadən xəbər verir ki, bunu Uitkoff Putinlə görüşü zamanı deyib.

    "Bu münaqişə hər iki ölkəyə ağır təsir göstərir. Biz hamımız mühüm iş görürük. Düşünürəm ki, BƏƏ-dəki görüşlərimiz çox müsbət keçdi. Hər iki tərəf fəal iştirak etdi. Müzakirələrin konkret xarakter daşıdığı aydın idi və iştirakçılar həll yolları tapmağa çalışırdılar. Müzakirə olunan bəzi məsələlər, məsələn, iki ölkə arasında baş tutacaq tarix boyu ən böyük miqyaslı əsir mübadiləsi, fikrimcə, əldə etdiyimiz irəliləyişin göstəricisidir. Ümumilikdə çoxlu yaxşı hadisələr baş verir", - Uitkoff qeyd edib.

    "Avropa ölkələrinin Əbu-Dabidəki (BƏƏ) nümayəndələri danışıqlar masası arxasında əyləşməsələr də, təmaslar barədə məlumatlandırılıblar", - Uitkoff qeyd edib.

    Öz növbəsində, ABŞ Prezidentinin xüsusi elçisi Cared Kuşner Vaşinqtonun avropalılarla təhlükəsizlik arxitekturasının müzakirəsinə başladığını bildirib.

    Onun sözlərinə görə, avropalılar danışıqlarda iştirak etmək və Rusiya-Ukrayna münaqişəsini başa çatdırmaq istədiklərini bildirirlər. Kremldə bugünkü danışıqlarda münaqişənin başa çatdırılmasını və buna aparan yolları müzakirə etmək imkanı olacaq.

    Stiv Uitkoff Cared Kuşner Rusiya-Ukrayna münaqişəsi Volodimir Zelenski
    Уиткофф заявил, что передаст Зеленскому информацию об итогах переговоров с Путиным
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