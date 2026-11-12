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    Ильхам Алиев COP31 День Конституции Азербайджана Саммит Европейского политического сообщества в Ирландии

    Азербайджан закупит пять самолетов для обучения пилотов

    Инфраструктура
    • 12 ноября, 2026
    • 16:25
    Азербайджан закупит пять самолетов для обучения пилотов

    Для обучения азербайджанских пилотов планируется приобрести пять самолетов Cessna 172 S.

    Как сообщает корреспондент Report из Габалы, об этом журналистам заявил замначальника Габалинского центра подготовки летного состава Сеймур Гулиев.

    По его словам, в настоящее время в центре уже имеется пять воздушных судов данной модели. Эти самолеты произведены в США и могут работать как на дизельном, так и на традиционном авиационном топливе

    Самолеты военное училище обучение
    Azərbaycanda pilotların təlimi üçün təyyarələr alınacaq
    Five Cessna 172 S aircraft to be purchased for training Azerbaijani pilots
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