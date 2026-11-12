Азербайджан закупит пять самолетов для обучения пилотов
Инфраструктура
- 12 ноября, 2026
- 16:25
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Для обучения азербайджанских пилотов планируется приобрести пять самолетов Cessna 172 S.
Как сообщает корреспондент Report из Габалы, об этом журналистам заявил замначальника Габалинского центра подготовки летного состава Сеймур Гулиев.
По его словам, в настоящее время в центре уже имеется пять воздушных судов данной модели. Эти самолеты произведены в США и могут работать как на дизельном, так и на традиционном авиационном топливе
Azərbaycanda pilotların təlimi üçün təyyarələr alınacaq
Five Cessna 172 S aircraft to be purchased for training Azerbaijani pilots
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