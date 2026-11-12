Ильхам Алиев COP31 День Конституции Азербайджана Саммит Европейского политического сообщества в Ирландии
    Ильхам Алиев COP31 День Конституции Азербайджана Саммит Европейского политического сообщества в Ирландии

    Ильхам Алиев в Дублине встретился с президентом Молдовы

    Внешняя политика
    • 12 ноября, 2026
    • 16:32
    Ильхам Алиев в Дублине встретился с президентом Молдовы

    12 ноября президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев в рамках 9-го саммита Европейского политического сообщества в Дублине встретился с президентом Республики Молдова Майей Санду.

    Как сообщает корреспондент Report из Дублина, в ходе беседы с удовлетворением были отмечены встречи главы нашего государства с Майей Санду, а также взаимные визиты на высоком уровне.

    Президент Майя Санду затронула вопросы сотрудничества Молдовы с Азербайджаном в энергетической сфере и выразила заинтересованность в его развитии.

    Президент Молдовы поблагодарила за поддержку, оказываемую энергетической безопасности ее страны.

    Президенты Азербайджана и Молдовы провели обмен мнениями о перспективах двусторонних отношений, расширении торгово-экономических связей, а также сотрудничестве в сельскохозяйственной сфере.

    Ильхам Алиев Майя Санду
    Фото
    İlham Əliyev Dublində Moldova Prezidenti ilə görüşüb
    Фото
    President Ilham Aliyev meets with Moldovan President in Dublin
    MiniBoss
    MiniBoss

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