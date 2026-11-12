İlham Əliyev Avropa Siyasi Birliyinin Sammiti COP31 Azərbaycanda Konstitusiya Günü
    İlham Əliyev Avropa Siyasi Birliyinin Sammiti COP31 Azərbaycanda Konstitusiya Günü

    İlham Əliyev Dublində Moldova Prezidenti ilə görüşüb

    Xarici siyasət
    • 12 noyabr, 2026
    • 16:21
    İlham Əliyev Dublində Moldova Prezidenti ilə görüşüb

    Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyev noyabrın 12-də Dublində "Avropa Siyasi Birliyi"nin 9-cu Zirvə Toplantısı çərçivəsində Moldova Respublikasının Prezidenti Maya Sandu ilə görüşüb.

    "Report"un Dublinə ezam olunan müxbiri xəbər verir ki, söhbət zamanı İlham Əliyevin Maya Sandu ilə görüşləri, həmçinin yüksəksəviyyəli qarşılıqlı səfərlər məmnunluqla xatırlandı.

    Prezident Maya Sandu Moldovanın Azərbaycanla enerji sahəsində əməkdaşlığına toxundu və bunu inkişaf etdirməkdə maraqlı olduqlarını bildirdi.

    Moldova Prezidenti ölkəsinin enerji təhlükəsizliyinə göstərilən dəstəyə görə təşəkkürünü ifadə etdi.

    Azərbaycan və Moldova prezidentləri münasibətlərimizin perspektivlərinə, iqtisadi-ticari əlaqələrin genişləndirilməsinə, həmçinin kənd təsərrüfatı sahəsində əməkdaşlıq məsələlərinə dair fikir mübadiləsi apardılar.

    İlham Əliyev Maya Sandu Avropa Siyasi Birliyinin Sammiti Azərbaycan-Moldova əlaqələri
    Foto
    Ильхам Алиев в Дублине встретился с президентом Молдовы
    Foto
    President Ilham Aliyev meets with Moldovan President in Dublin
    MiniBoss
    MiniBoss

    Son xəbərlər

    17:51
    Foto
    Kəlbəcərdə iməcilik keçirilib
    Daxili siyasət
    17:50
    COP31-də "Binalarda Enerji Səmərəliliyi üzrə Antalya Razılaşması" imzalanmaq üçün təqdim edilib
    Ekologiya
    17:50
    Sorğu: Vens və Rubio 2028-ci il ABŞ prezidenti seçkilərində əsas potensial namizədlərdir
    Digər ölkələr
    17:49
    Foto
    Bakıda "17-ci Azərbaycan-Türkiyə Yüksək Səviyyəli Hərbi Dialoq İclası" keçirilib
    Hərbi
    17:47
    Tramp demokratları genişmiqyaslı korrupsiyada ittiham edib
    Digər ölkələr
    17:47
    AZAL-ın Uçuş Heyətinin Hazırlığı Mərkəzi imkanlarını genişləndirmək istəyir
    İnfrastruktur
    17:33
    Krakovda növbəti dəfə atışma olub, polis şübhəli şəxsi saxlayıb
    Digər ölkələr
    17:33
    "Arsenal" yetirməsi Cek Talbotla peşəkar müqavilə imzalayıb
    Futbol
    17:28
    Azərbaycan şirkəti manatla, illik 15 % gəlirliliklə istiqraz buraxır
    Maliyyə
    Bütün Xəbər Lenti