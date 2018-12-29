В Роттердаме арестовали четверых подозреваемых в подготовке теракта

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Баку. 29 декабря. REPORT.AZ/ Четыре человека, подозреваемые в подготовке теракта, арестованы в Роттердаме.
Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщила в субботу Нидерландская телерадиовещательная корпорация.
По данным телеканала, в домах, где были проведены аресты, в настоящее время проводятся обыски.
"Арестованы четыре человека, - отмечает корпорация. - На данный момент полиция более детально изучает характер и масштаб исходившей от них террористической угрозы".
Имена и национальная принадлежность арестованных не сообщаются.
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