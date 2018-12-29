В Роттердаме арестовали четверых подозреваемых в подготовке теракта

Баку. 29 декабря. REPORT.AZ/ Четыре человека, подозреваемые в подготовке теракта, арестованы в Роттердаме.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщила в субботу Нидерландская телерадиовещательная корпорация.

По данным телеканала, в домах, где были проведены аресты, в настоящее время проводятся обыски.

"Арестованы четыре человека, - отмечает корпорация. - На данный момент полиция более детально изучает характер и масштаб исходившей от них террористической угрозы".

Имена и национальная принадлежность арестованных не сообщаются.