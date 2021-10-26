В России зафиксировали новый максимум смертей от COVID-19 за сутки

Новый максимум смертей пациентов с COVID за сутки зафиксирован в России - 1106, за пандемию - 232 775. Как передает Report со ссылкой на РИА Новости, об этом сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса.

Новый максимум смертей пациентов с COVID за сутки зафиксирован в России - 1106, за пандемию - 232 775. Как передает Report со ссылкой на РИА Новости, об этом сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса.

За последние сутки в России подтвержденных случаев новой коронавирусной инфекции (COVID-19) – 36 446 в 85 регионах, в том числе выявлено активно 2 907 (8,0%) без клинических проявлений.

За всю пандемию в стране зарегистрировано 8 316 019 случаев заболевания. Темп прироста составляет 0,44%.