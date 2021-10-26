О нас
Report Georgia
Аудио новости

В России зафиксировали новый максимум смертей от COVID-19 за сутки

В России зафиксировали новый максимум смертей от COVID-19 за сутки Новый максимум смертей пациентов с COVID за сутки зафиксирован в России - 1106, за пандемию - 232 775. Как передает Report со ссылкой на РИА Новости, об этом сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса.
Другие страны
26 октября 2021 г. 12:56
В России зафиксировали новый максимум смертей от COVID-19 за сутки

Новый максимум смертей пациентов с COVID за сутки зафиксирован в России - 1106, за пандемию - 232 775. Как передает Report со ссылкой на РИА Новости, об этом сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса.

За последние сутки в России подтвержденных случаев новой коронавирусной инфекции (COVID-19) – 36 446 в 85 регионах, в том числе выявлено активно 2 907 (8,0%) без клинических проявлений.

За всю пандемию в стране зарегистрировано 8 316 019 случаев заболевания. Темп прироста составляет 0,44%.

Подпишитесь на нашу страницу в Facebook
Версия на азербайджанском языке Rusiyada COVID-19-dan yeni maksimum gündəlik ölüm qeydə alınıb

Другие новости из категории

Украина побила суточный рекорд смертности от COVID-19
Украина побила суточный рекорд смертности от COVID-19
26 октября 2021 г. 11:42
Мюнхенская конференция по безопасности состоится в очном формате в 2022 году
Мюнхенская конференция по безопасности состоится в очном формате в 2022 году
26 октября 2021 г. 11:29
Умер экс-президент Республики Корея
Умер экс-президент Республики Корея
26 октября 2021 г. 09:44
В Гонконге отменят большую часть карантинных исключений для въезда
В Гонконге отменят большую часть карантинных исключений для въезда
26 октября 2021 г. 09:25
Глава МИД КНР призвал США снять санкции с Афганистана
Глава МИД КНР призвал США снять санкции с Афганистана
26 октября 2021 г. 08:54
В пригороде Уханя мужчина зарезал семь человек
В пригороде Уханя мужчина зарезал семь человек
26 октября 2021 г. 07:59
Президент Египта отменил режим ЧП в стране
Президент Египта отменил режим ЧП в стране
26 октября 2021 г. 07:37
Президент Чехии может лишиться полномочий
Президент Чехии может лишиться полномочий
26 октября 2021 г. 07:19
Португалия оказалась на пороге досрочных парламентских выборов
Португалия оказалась на пороге досрочных парламентских выборов
26 октября 2021 г. 06:28
Японская принцесса Мако вступит в брак
ФотоЯпонская принцесса Мако вступит в брак
26 октября 2021 г. 05:47

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi