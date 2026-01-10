Ильхам Алиев WUF13 Операция США в Венесуэле мирный процесс между Азербайджаном и Арменией Протесты в Иране
    В России в ДТП с микроавтобусом пострадали 11 человек, включая двоих детей

    Другие страны
    • 10 января, 2026
    • 14:34
    В России в ДТП с микроавтобусом пострадали 11 человек, включая двоих детей

    В Красноярском крае России в результате столкновения микроавтобуса с грузовым автомобилем пострадали 11 человек, среди них двое несовершеннолетних.

    Как передает Report со ссылкой на российские СМИ, об этом сообщила пресс-служба регионального ГУ МВД России.

    "В момент ДТП в автобусе находились 12 пассажиров. По предварительной информации, пять пассажиров госпитализированы, двое из них несовершеннолетние (11 и 16 лет), шести пассажирам оказана медицинская помощь", - говорится в сообщении.

    На место отправлены оперативные службы. Движение по автодороге не перекрыто. В районе аварии работают 14 человек и 6 единиц техники.

