В России в ДТП с микроавтобусом пострадали 11 человек, включая двоих детей
Другие страны
- 10 января, 2026
- 14:34
В Красноярском крае России в результате столкновения микроавтобуса с грузовым автомобилем пострадали 11 человек, среди них двое несовершеннолетних.
Как передает Report со ссылкой на российские СМИ, об этом сообщила пресс-служба регионального ГУ МВД России.
"В момент ДТП в автобусе находились 12 пассажиров. По предварительной информации, пять пассажиров госпитализированы, двое из них несовершеннолетние (11 и 16 лет), шести пассажирам оказана медицинская помощь", - говорится в сообщении.
На место отправлены оперативные службы. Движение по автодороге не перекрыто. В районе аварии работают 14 человек и 6 единиц техники.
