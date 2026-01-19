В России перевернулся автобус, есть пострадавшие

Пять человек госпитализированы после того, как автобус Yutong съехал в кювет и перевернулся в Ленинградской области (Россия).

Как передает Report со ссылкой на российские СМИ, об этом сообщили в региональной пожарно-спасательной службе.

Согласно информации, ДТП произошло на Алексеевском виадуке в Кингисеппском районе. По предварительной информации, автобус съехал в кювет из-за того, что водитель не справился с управлением.

Пострадавшие госпитализированы. Другие подробности произошедшего устанавливаются.