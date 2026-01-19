В России перевернулся автобус, есть пострадавшие
Другие страны
- 19 января, 2026
- 16:13
Пять человек госпитализированы после того, как автобус Yutong съехал в кювет и перевернулся в Ленинградской области (Россия).
Как передает Report со ссылкой на российские СМИ, об этом сообщили в региональной пожарно-спасательной службе.
Согласно информации, ДТП произошло на Алексеевском виадуке в Кингисеппском районе. По предварительной информации, автобус съехал в кювет из-за того, что водитель не справился с управлением.
Пострадавшие госпитализированы. Другие подробности произошедшего устанавливаются.
