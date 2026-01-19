Ильхам Алиев WUF13 мирный процесс между Азербайджаном и Арменией Черный Январь
    В России перевернулся автобус, есть пострадавшие

    Другие страны
    • 19 января, 2026
    • 16:13
    В России перевернулся автобус, есть пострадавшие

    Пять человек госпитализированы после того, как автобус Yutong съехал в кювет и перевернулся в Ленинградской области (Россия).

    Как передает Report со ссылкой на российские СМИ, об этом сообщили в региональной пожарно-спасательной службе.

    Согласно информации, ДТП произошло на Алексеевском виадуке в Кингисеппском районе. По предварительной информации, автобус съехал в кювет из-за того, что водитель не справился с управлением.

    Пострадавшие госпитализированы. Другие подробности произошедшего устанавливаются.

