    • 08 апреля, 2026
    • 17:32
    В России 54 человека обратились в больницу с симптомами норовируса

    В Нижегородской области России 54 человека обратились за медицинской помощью с признаками норовирусной инфекции после употребления сырой воды.

    Как передает Report со ссылкой на российские СМИ, об этом сообщил глава местного самоуправления Уренского муниципального округа Сергей Бабинцев.

    По словам пострадавших, все они пили сырую воду из-под крана. Первые жалобы начали поступать еще в воскресенье. Тяжелых случаев и госпитализаций в реанимацию не зафиксировано.

    Как уточнил Бабинцев, проведенные пробы воды не выявили патогенной микрофлоры, при этом причиной случившегося, предположительно, могли стать сточные воды.

    Власти приняли решение о вакцинации населения против гепатита А. Школы и детские сады закрыты до четверга.

    Региональное управление Следственного комитета возбудило по факту уголовное дело.

