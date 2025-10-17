Ильхам Алиев Путь к Победе Национальный градостроительный форум
    В Риме взорвали машину журналиста телеканала RAI

    17 октября, 2025
    В Риме взорвали машину ведущего программы расследований на итальянском телеканале RAI Сигфридо Рануччи.

    Как передает Report, об этом сообщается на сайте телеканала.

    Сообщается, что взрыв был такой мощности, что повредил не только автомобили журналиста и его дочери, но и дом, у которого они были припаркованы. Дочь журналиста прошла мимо за минуты до взрыва.

    Полиция рассматривает версию теракта: взрывчатку, предположительно, заложили под авто.

    Премьер-министр Италии Джорджа Мелони осудила этот инцидент, назвав его "актом запугивания".

    "Свобода слова и независимость являются основополагающими ценностями демократии, которые мы продолжим защищать", - отметила она.

