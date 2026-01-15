В Риме почти вдвое ограничили скорость движения по центру города
Другие страны
- 15 января, 2026
- 15:26
В столице Италии Риме скорость движения транспортных средств на территории исторического центра ограничили 30 км/ч.
Как передает Report, об этом сообщает Reuters со ссылкой на заявление главы транспортного департамента Рима, ранее ограничения составляли 50 км/ч.
Согласно информации, эта мера принята для сокращения числа аварий и уровня загрязнения.
По данным Reuters, жители столицы, которые славятся любовью к быстрой езде, противоречиво отнеслись к данному нововведению, поэтому ограничения будут вводиться поэтапно в течении 30 дней, чтобы автомобилисты успели привыкнуть.
Агентство отмечает, что подобные ограничения ранее были введены и в других европейских столицах, таких как Лондон, Брюссель, Париж и Хельсинки.
Последние новости
15:52
В Киеве создали штаб по ликвидации последствий поражения энергообъектовДругие страны
15:49
Замминистра: Суммарные поставки газа из Азербайджана в Турцию составили 123 млрд кубометровЭнергетика
15:42
Парламент Украины не смог рассмотреть законы, необходимые для получения средств от ЕС и МВФДругие страны
15:37
В Азербайджане утверждены изменения в Кодекс торгового мореплаванияИнфраструктура
15:33
В Баку возбуждено уголовное дело по факту гибели подростка в "Баку Сити Картинг"Происшествия
15:30
Видео
В Бинагадинском районе горит жилое зданиеПроисшествия
15:26
В Риме почти вдвое ограничили скорость движения по центру городаДругие страны
15:21
В России произошел взрыв в учебном центре МВДДругие страны
15:20