    Другие страны
    • 15 января, 2026
    • 15:26
    В Риме почти вдвое ограничили скорость движения по центру города

    В столице Италии Риме скорость движения транспортных средств на территории исторического центра ограничили 30 км/ч.

    Как передает Report, об этом сообщает Reuters со ссылкой на заявление главы транспортного департамента Рима, ранее ограничения составляли 50 км/ч.

    Согласно информации, эта мера принята для сокращения числа аварий и уровня загрязнения.

    По данным Reuters, жители столицы, которые славятся любовью к быстрой езде, противоречиво отнеслись к данному нововведению, поэтому ограничения будут вводиться поэтапно в течении 30 дней, чтобы автомобилисты успели привыкнуть.

    Агентство отмечает, что подобные ограничения ранее были введены и в других европейских столицах, таких как Лондон, Брюссель, Париж и Хельсинки.

