В РФ заявили, что пока не договорились о разговоре Путина с Трампом
Другие страны
- 11 сентября, 2025
- 13:51
Конкретных договоренностей о дате проведения разговора президента РФ Владимира Путина и его американского коллеги Дональда Трампа пока нет.
Как передает Report со ссылкой на российские СМИ, об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
Он отметил, что время проведения переговоров "при необходимости может быть оперативно согласовано".
"Нет, пока нет никаких конкретных договоренностей о дате проведения телефонного контакта, но еще раз повторяю, при необходимости такой разговор может быть весьма и весьма оперативно согласован, все каналы для этого имеются", - сказал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
