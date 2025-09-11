Ильхам Алиев Катар Средний коридор Протесты во Франции Чарли Кирк Польша
    В РФ заявили, что пока не договорились о разговоре Путина с Трампом

    • 11 сентября, 2025
    • 13:51
    Конкретных договоренностей о дате проведения разговора президента РФ Владимира Путина и его американского коллеги Дональда Трампа пока нет.

    Как передает Report со ссылкой на российские СМИ, об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

    Он отметил, что время проведения переговоров "при необходимости может быть оперативно согласовано". 

    "Нет, пока нет никаких конкретных договоренностей о дате проведения телефонного контакта, но еще раз повторяю, при необходимости такой разговор может быть весьма и весьма оперативно согласован, все каналы для этого имеются", - сказал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

    Peskov: Putin və Tramp arasında telefon danışığının vaxtı hələ razılaşdırılmayıb

