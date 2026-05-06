В результате ударов РФ по Украине погиб один, ранены десятки человек

Вооруженные силы России атаковали Херсонскую, Днепропетровскую, Запорожскую и Харьковскую области Украины, в результате чего один человек погиб, еще 74 получили ранения.

Как передает Report со ссылкой на украинские медиа, об этом сообщили главы областных военных администраций (ОВА).

Глава Херсонской областной военной администрации Александр Прокудин сообщил, что за прошедшие сутки в результате обстрелов в регионе один человек погиб, еще десять получили ранения. Также зафиксированы значительные разрушения гражданской инфраструктуры.

Глава Днепропетровской ОВА Александр Ганжа заявил, что число пострадавших в результате атак на Днепр возросло до 19 человек.

Глава Запорожской ОВА Иван Федоров сообщил, что после вчерашней атаки на Запорожье количество пострадавших увеличилось до 43 человек.

По его словам, за медицинской помощью обратились люди в возрасте от 20 до 66 лет, из них 18 госпитализированы. Четверо пострадавших находятся в тяжелом состоянии, еще 14 - в состоянии средней тяжести.

Глава Харьковской областной военной администрации Олег Синегубов сообщил, что в Новобаварском районе Харькова в результате ударов РФ пострадали два человека, повреждены жилые дома.