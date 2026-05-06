Ильхам Алиев WUF13 Переговоры между США и Ираном Мирный процесс между Азербайджаном и Арменией
    Ильхам Алиев WUF13 Переговоры между США и Ираном Мирный процесс между Азербайджаном и Арменией

    В результате ударов РФ по Украине погиб один, ранены десятки человек

    Другие страны
    • 06 мая, 2026
    • 09:56
    В результате ударов РФ по Украине погиб один, ранены десятки человек

    Вооруженные силы России атаковали Херсонскую, Днепропетровскую, Запорожскую и Харьковскую области Украины, в результате чего один человек погиб, еще 74 получили ранения.

    Как передает Report со ссылкой на украинские медиа, об этом сообщили главы областных военных администраций (ОВА).

    Глава Херсонской областной военной администрации Александр Прокудин сообщил, что за прошедшие сутки в результате обстрелов в регионе один человек погиб, еще десять получили ранения. Также зафиксированы значительные разрушения гражданской инфраструктуры.

    Глава Днепропетровской ОВА Александр Ганжа заявил, что число пострадавших в результате атак на Днепр возросло до 19 человек.

    Глава Запорожской ОВА Иван Федоров сообщил, что после вчерашней атаки на Запорожье количество пострадавших увеличилось до 43 человек.

    По его словам, за медицинской помощью обратились люди в возрасте от 20 до 66 лет, из них 18 госпитализированы. Четверо пострадавших находятся в тяжелом состоянии, еще 14 - в состоянии средней тяжести.

    Глава Харьковской областной военной администрации Олег Синегубов сообщил, что в Новобаварском районе Харькова в результате ударов РФ пострадали два человека, повреждены жилые дома.

    Российско-украинский конфликт Херсонская область Днепропетровская область Запорожская область Харьковская область
    Rusiyanın Ukraynaya endirdiyi zərbələr nəticəsində bir nəfər ölüb, onlarla insan yaralanıb

    Последние новости

    10:29
    Фото

    Ильхама Гадимова: Азербайджан проявляет интерес к опыту Молдовы в виноградарстве и виноделии

    АПК
    10:28

    Мухтар Бабаев: Температурная аномалия в Азербайджане составила 1,1 градуса Цельсия

    АПК
    10:21

    Азербайджан поднялся на 21 позицию в мировом рейтинге кибербезопасности

    ИКТ
    10:20

    ЦБА заявил о благоприятной ситуации во внешнем секторе Азербайджана

    Финансы
    10:18

    АБР профинансирует совместно с ACWA новый этап развития ветроэнергетики Узбекистана

    Энергетика
    10:18

    Меджнун Мамедов: В 2025 году фермерам выплатили более 280 млн манатов посевных субсидий

    АПК
    10:12

    В обменных пунктах Азербайджана покупка инвалюты превысила продажу на $190 млн

    Финансы
    10:11

    В Нью-Йорке намечено дополнительное мероприятие в поддержку WUF13

    Внешняя политика
    10:07

    Мировые цены на нефть снизились более чем на 1,5%

    Энергетика
    Лента новостей