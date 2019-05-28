​В результате стрельбы в Вашингтоне пострадали шесть человек

Шесть человек, в том числе один подросток, пострадали в понедельник после того, как неизвестный открыл стрельбу на юго-востоке американской столицы.

Об этом говорится в распространенном сообщении столичной полиции для прессы, передает Report со ссылкой на ТАСС.

"На юго-востоке [столичного] округа Колумбия в результате стрельбы получили ранения шесть человек, среди них один подросток. Их здоровью ничего не угрожает, они находятся в сознании", - отметили в правоохранительных органах. Полицейские ищут подозреваемого, который скрылся на автомобиле с места преступления.

В понедельник в США отмечается федеральный праздник День поминовения, и в столицу приезжают десятки тысяч туристов, чтобы посмотреть на парад, который проходит по одной из главных улиц Вашингтона - Конститьюшн-авеню. В нем принимают участие несколько десятков военных и гражданских оркестров, а также военно-исторических клубов.

В этот день миллионы жителей страны возлагают цветы на могилы павших, а также к военным мемориалам.