В результате наводнения в Одессе погибли 10 человек

В Одессе в результате наводнения, вызванного проливными дождями, погибли 10 человек, более 1 тысячи обратились за помощью.

Как передает Report, об этом сообщил вице-премьер-министр по восстановлению Украины - министр развития общин и территорий Украины Алексей Кулеба, который приехал в город для ознакомления с ситуацией.

"Город переживает тяжелые последствия стихийного бедствия. Уже сейчас из-за непогоды погибли 10 человек, среди них - ребенок... Более 1000 человек обратились за помощью - из-за подтопления, падения деревьев, отключения электроэнергии и ущерба имуществу", - заявил он.

Отмечается, что среди жертв - семья из пяти человек, оказавшаяся в ловушке в затопленном доме.

По словам мэра города Геннадия Труханова, за 7 часов выпала двухмесячная норма осадков. "Ни одна ливневая система не выдержит такой нагрузки", - отметил он.

По его словам, без света остаются более 42 тыс. жителей региона. В спасательных операциях участвуют более 500 человек.