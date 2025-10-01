Ильхам Алиев Великое возвращение III Игры СНГ BCAW2025 Климатическая неделя INMerge2025
    В результате наводнения в Одессе погибли 10 человек

    Другие страны
    • 01 октября, 2025
    • 23:53
    В Одессе в результате наводнения, вызванного проливными дождями, погибли 10 человек, более 1 тысячи обратились за помощью.

    Как передает Report, об этом сообщил вице-премьер-министр по восстановлению Украины - министр развития общин и территорий Украины Алексей Кулеба, который приехал в город для ознакомления с ситуацией.

    "Город переживает тяжелые последствия стихийного бедствия. Уже сейчас из-за непогоды погибли 10 человек, среди них - ребенок... Более 1000 человек обратились за помощью - из-за подтопления, падения деревьев, отключения электроэнергии и ущерба имуществу", - заявил он.

    Отмечается, что среди жертв - семья из пяти человек, оказавшаяся в ловушке в затопленном доме.

    По словам мэра города Геннадия Труханова, за 7 часов выпала двухмесячная норма осадков. "Ни одна ливневая система не выдержит такой нагрузки", - отметил он.

    По его словам, без света остаются более 42 тыс. жителей региона. В спасательных операциях участвуют более 500 человек.

    Одесса наводнение ливень погибшие Алексей Кулеба
    Odessada daşqınlar 10 nəfərin həyatına son qoyub

