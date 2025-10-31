В результате ливня в штате Нью-Йорк погибли два человека

В американском штате Нью-Йорк в результате сильного ливня погибли два человека.

Как передает Report, об этом сегодня сообщает газета The Guardian со ссылкой на местные власти.

"В четверг (30 октября) в затопленных подвалах Нью-Йорка погибли два человека во время ливня, который перекрыл дороги и вызвал задержки в аэропорту. Команда водолазов обнаружила тело 39-летнего мужчины в затопленном подвале таунхауса в Бруклине. Полиция Манхэттена сообщила, что 43-летний мужчина был найден мёртвым в затопленной котельной в подвале многоквартирного дома", - сказано в материале.

По данным издания, на территории города в течение нескольких часов шли дожди различной интенсивности, а в некоторых районах было зафиксировано рекордное количество осадков.

В некоторых районах города зафиксировано рекордное количество осадков. По предварительным данным, в четверг в Центральном парке выпало 4,57 см, что превышает рекорд в 4,17 см, установленный для парка в 1917 году, сообщила Национальная метеорологическая служба.