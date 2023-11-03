В результате ливней в итальянской Тоскане погибли шесть человек

Шесть человек погибли в результате наводнения после проливного дождя в итальянской Тоскане.
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Региональный советник по вопросам гражданской обороны Мония Монни подтвердила последнее число погибших, добавив, что один человек по-прежнему числится пропавшим без вести.
"Ситуация все еще остается критической, особенно в городе Кампи-Бизенцио, расположенном в 15 км к северо-западу от Флоренции, где уровень воды все еще высок", — сказала она агентству.
Отмечается, что из-за стихии около 190 человек были вынуждены покинуть свои дома, в том числе 150 человек, проживающих в Кампи-Бизенцио.