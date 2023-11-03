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В результате ливней в итальянской Тоскане погибли шесть человек

В результате ливней в итальянской Тоскане погибли шесть человек Шесть человек погибли в результате наводнения после проливного дождя в Тоскане.
Другие страны
3 ноября 2023 г. 22:40
В результате ливней в итальянской Тоскане погибли шесть человек

Шесть человек погибли в результате наводнения после проливного дождя в итальянской Тоскане.

Как передает Report со ссылкой на Reuters, об этом сообщили местные власти.

Региональный советник по вопросам гражданской обороны Мония Монни подтвердила последнее число погибших, добавив, что один человек по-прежнему числится пропавшим без вести.

"Ситуация все еще остается критической, особенно в городе Кампи-Бизенцио, расположенном в 15 км к северо-западу от Флоренции, где уровень воды все еще высок", — сказала она агентству.

Отмечается, что из-за стихии около 190 человек были вынуждены покинуть свои дома, в том числе 150 человек, проживающих в Кампи-Бизенцио.

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