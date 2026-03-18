В результате израильских ударов убит глава подразделения логистики и снабжения ХАМАС

Глава подразделения логистики и снабжения палестинского движения ХАМАС Яхья Абу Лабду ликвидирован в ходе израильских ударов.

Как передает Report, об этом говорится в сообщении в пресс-службе Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ).

"Вчера силы ЦАХАЛ нанесли удар и ликвидировали Яхью Абу Лабду, командира отдела снабжения и логистики ХАМАС", - говорится в сообщении.

Отмечается, что он руководил и продвигал "передачу десятков тонн сырья для производства ракет и передовых электронных компонентов для поддержки производственного предприятия ХАМАС".