В результате израильских ударов убит глава подразделения логистики и снабжения ХАМАС
Другие страны
- 18 марта, 2026
- 12:34
Глава подразделения логистики и снабжения палестинского движения ХАМАС Яхья Абу Лабду ликвидирован в ходе израильских ударов.
Как передает Report, об этом говорится в сообщении в пресс-службе Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ).
"Вчера силы ЦАХАЛ нанесли удар и ликвидировали Яхью Абу Лабду, командира отдела снабжения и логистики ХАМАС", - говорится в сообщении.
Отмечается, что он руководил и продвигал "передачу десятков тонн сырья для производства ракет и передовых электронных компонентов для поддержки производственного предприятия ХАМАС".
