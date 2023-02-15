В результате циклона в Новой Зеландии погибли четыре человека

Четыре человека погибли и еще более 100 не вышли на связь с родными и близкими в Новой Зеландии после прохождения циклона "Габриэль", обрушившегося в понедельник на Северный остров страны.

Четыре человека погибли и еще более 100 не вышли на связь с родными и близкими в Новой Зеландии после прохождения циклона "Габриэль", обрушившегося в понедельник на Северный остров страны.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, такие данные приводятся в заявлении полиции государства, опубликованном в среду.

"Полиция получила 105 сообщений о людях, не вышедших на связь после прохождения циклона "Габриэль" на Северном острове, кроме того, к настоящему времени подтверждена гибель четырех человек", - указано в заявлении ведомства. Также отмечается, что среди погибших в результате ливней и шторма, принесенных циклоном, числится один ребенок.

По данным министерства управления чрезвычайными ситуациями, из-за наводнений и оползней, вызванных циклоном, не менее 10 тыс. человек были вынуждены покинуть свои дома. Порядка 225 тыс. жителей Северного острова остались без электричества и связи, ряд ведущих автомагистралей, в том числе трасса между Оклендом и столицей страны Веллингтоном, перекрыты. Жителей отрезанных паводками районов просят экономить воду и продукты питания. "Это серьезная катастрофа, и на восстановление в пострадавших регионах уйдет много недель", - подчеркнул глава ведомства Киран Макэналти.

Для организации работ по ликвидации последствий удара стихии правительство Новой Зеландии объявило чрезвычайное положение в стране, рассчитывая, что данная мера позволит быстро оказать необходимую поддержку пострадавшим регионам, предоставив им дополнительные ресурсы. Также для помощи гражданам были мобилизованы сотрудники Минобороны страны. Премьер-министр Крис Хипкинс назвал циклон "самым значительным погодным явлением в Новой Зеландии в этом столетии".