В Новой Зеландии объявили чрезвычайное положение из-за шторма и наводнения

В Новой Зеландии объявили третье в истории чрезвычайное положение, из-за обрушившегося на страну шторма.

В Новой Зеландии объявили третье в истории страны чрезвычайное положение из-за обрушившегося на страну шторма и последовавшего наводнения.

Как передает Report со ссылкой на Би-Би-Си, около трети населения страны, насчитывающей пять миллионов человек, проживает в пострадавших от шторма районах.

Отмечается, что многие люди вынуждены были съехать, некоторые вплавь выбирались в безопасное место, а другие были спасены с крыш своих домов. Около четверти миллиона человек остались без электричества. Падающие деревья разрушили дома, а оползни перекрыли дороги.

Наибольший ущерб от шторма был нанесен прибрежным общинам на крайнем севере и восточном побережье Северного острова, причем сильнее всего пострадали такие районы, как Хокс-Бей, Коромандель и Нортленд.