О нас

В Новой Зеландии объявили чрезвычайное положение из-за шторма и наводнения

В Новой Зеландии объявили чрезвычайное положение из-за шторма и наводнения В Новой Зеландии объявили третье в истории чрезвычайное положение, из-за обрушившегося на страну шторма.
Другие страны
14 февраля 2023 г. 19:10
В Новой Зеландии объявили чрезвычайное положение из-за шторма и наводнения

В Новой Зеландии объявили третье в истории страны чрезвычайное положение из-за обрушившегося на страну шторма и последовавшего наводнения.

Как передает Report со ссылкой на Би-Би-Си, около трети населения страны, насчитывающей пять миллионов человек, проживает в пострадавших от шторма районах.

Отмечается, что многие люди вынуждены были съехать, некоторые вплавь выбирались в безопасное место, а другие были спасены с крыш своих домов. Около четверти миллиона человек остались без электричества. Падающие деревья разрушили дома, а оползни перекрыли дороги.

Наибольший ущерб от шторма был нанесен прибрежным общинам на крайнем севере и восточном побережье Северного острова, причем сильнее всего пострадали такие районы, как Хокс-Бей, Коромандель и Нортленд.

Подпишитесь на наш Telegram канал

Другие новости из категории

Полиция в Швейцарии оцепила центр Берна из-за подозрительных действий мужчины
Полиция в Швейцарии оцепила центр Берна из-за подозрительных действий мужчины
14 февраля 2023 г. 19:44
В Румынии произошло землетрясение магнитудой 5,7
В Румынии произошло землетрясение магнитудой 5,7
14 февраля 2023 г. 18:00
Бывший постпред США при ООН намерена баллотироваться в президенты
Бывший постпред США при ООН намерена баллотироваться в президенты
14 февраля 2023 г. 17:40
Норвегия передаст Украине восемь танков Leopard
Норвегия передаст Украине восемь танков Leopard
14 февраля 2023 г. 16:28
Генсек НАТО и глава Еврокомиссии намерены посетить Эстонию 24 февраля
Генсек НАТО и глава Еврокомиссии намерены посетить Эстонию 24 февраля
14 февраля 2023 г. 15:47
Министр обороны США: НАТО должна предоставить Украине интегрированную военную помощь
Министр обороны США: НАТО должна предоставить Украине интегрированную военную помощь
14 февраля 2023 г. 14:42
Боррель: ЕС представит предложения о поставках оружия в Украину
Боррель: ЕС представит предложения о поставках оружия в Украину
14 февраля 2023 г. 12:57
В ДТП с автобусом в ЮАР 20 человек погибли и 68 получили ранения
В ДТП с автобусом в ЮАР 20 человек погибли и 68 получили ранения
14 февраля 2023 г. 12:35
В Брюсселе начинает работу девятая встреча в формате Рамштайн
В Брюсселе начинает работу девятая встреча в формате "Рамштайн"
14 февраля 2023 г. 12:10
Япония направит украинским полицейским пакет гуманитарной помощи
Япония направит украинским полицейским пакет гуманитарной помощи
14 февраля 2023 г. 11:33

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi