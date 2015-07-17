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    ​В результате взрыва в столице Саудовской Аравии ранены двое полицейских

    Взрыв произошел, когда полицейские попытались остановить машину для досмотра

    Баку. 17 Июля. REPORT.AZ/ В результате взрыва, прогремевшего в столице Саудовской Аравии - Эр-Рияде, получили ранения двое представителей полиции, передает Report.

    Как сообщил пресс-секретарь министерства внутренних дел королевства, начиненный взрывчаткой автомобиль взлетел на воздух у КПП неподалеку от здания тюрьмы. Транспортным средством управлял террорист-смертник.

    Взрыв произошел, когда полицейские попытались остановить машину для досмотра. Пострадавшие были доставлены в ближайшее медицинское учреждение, их состояние оценивается как стабильное.

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