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    В результате стрельбы в Орландо погиб человек

    Полиция начала расследование происшествия

    Баку. 17 сентября. REPORT.AZ/ Один человек погиб, шестеро ранены в результате стрельбы в американском штате Флорида.

    Как передает Report, об этом сообщает местный телеканал WFTV.

    Инцидент произошел в городе Орландо. На улице перед бильярдной, закрывавшейся на ночь, находились около 200 человек. 

    По информации полиции, неизвестный стрелял из автомобиля и позже скрылся с места происшествия.

    Движение по ближайшим улицам перекрыто. Полиция начала расследование происшествия. Информации о мотивах злоумышленников, их числе и личностях пока не поступало.

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