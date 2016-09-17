В результате стрельбы в Орландо погиб человек

Баку. 17 сентября. REPORT.AZ/ Один человек погиб, шестеро ранены в результате стрельбы в американском штате Флорида.

Как передает Report, об этом сообщает местный телеканал WFTV.

Инцидент произошел в городе Орландо. На улице перед бильярдной, закрывавшейся на ночь, находились около 200 человек.

По информации полиции, неизвестный стрелял из автомобиля и позже скрылся с места происшествия.

Движение по ближайшим улицам перекрыто. Полиция начала расследование происшествия. Информации о мотивах злоумышленников, их числе и личностях пока не поступало.