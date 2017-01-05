 Наверх
    Закрыть фоторежим

    В результате стрельбы в Мексике погибли шесть человек

    Ведется расследование происшествия

    Баку. 5 января. REPORT.AZ/Несколько неизвестных открыли стрельбу на продовольственном рынке в курортном городе Акапулько в Мексике, в результате погибли шесть человек.

    Как передает Report, об этом сoобшил агентство Рейтер.

    Как сообщил представить службы безопасности штата Герреро, не менее трех человек с огнестрельным оружием расстреляли посетителей рынка. Четверо из них скончались на месте, еще одна женщина была госпитализирована и скончалась в больнице от полученных ранений.

    Ведется расследование происшествия.

    Если Вы нашли ошибку в тексте, пожалуйста выделите часть текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.

    Последние

    Необходимо выбрать хотя бы одну категорию

    Все новости


    Orphus sistemi