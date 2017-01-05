В результате стрельбы в Мексике погибли шесть человек

Баку. 5 января. REPORT.AZ/Несколько неизвестных открыли стрельбу на продовольственном рынке в курортном городе Акапулько в Мексике, в результате погибли шесть человек.

Как передает Report, об этом сoобшил агентство Рейтер.

Как сообщил представить службы безопасности штата Герреро, не менее трех человек с огнестрельным оружием расстреляли посетителей рынка. Четверо из них скончались на месте, еще одна женщина была госпитализирована и скончалась в больнице от полученных ранений.

Ведется расследование происшествия.