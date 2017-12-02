В результате столкновений в Сане погибли свыше 100 человек

Баку. 2 декабря. REPORT.AZ/ Более 100 человек погибли в субботу в результате столкновений между мятежниками-хуситами и сторонниками экс-президента Йемена Али Абдаллы Салеха в столице страны Сане.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщает телеканал Sky News Arabia.

По данным телестанции, наибольшие потери понесли хуситы. Подтвердить или опровергнуть эту информацию из других источников пока не представляется возможным.

Стычки с применением крупнокалиберных пулеметов, минометов и гранатометов продолжаются в йеменской столице со среды. В уличных боях, которые, по поступающей информации, охватили многие районы, сторонники Салеха значительно потеснили хуситов, выдворив их из ряда стратегических объектов и госучреждений и взяв под контроль большую часть Саны.