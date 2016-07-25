В результате пожара на Мадагаскаре погибли около 40 человек

Баку. 25 июля. REPORT.AZ/ По меньшей мере 38 человек погибли в результате пожара в жилом доме на Мадагаскаре.

Как передает Report, об этом сообщает агентство Франс Пресс со ссылкой на полицию.

Инцидент произошел в выходные в одной из деревень в центральной части Мадагаскара. Сообщается, что пожар начался случайно во время новоселья.

Как сообщили в полиции, среди погибших 16 детей.

"Из 39 жителей дома погибли 38 человек, включая 16 детей", - сообщил агентству представитель местной полиции.