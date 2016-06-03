​В результате обстрела города Таиз в Йемене погибли 17 человек

Баку. 3 июня. REPORT.AZ/ Йеменский город Таиз подвергся ракетно-артиллерийскому обстрелу — 17 мирных жителей погибли, 30 получили ранения при разрыве снарядов на территории рынка и автобусной остановке.

Как передает Report, об этом сообщает в пятницу агентство Ассошиэйтед Пресс со ссылкой на медицинские источники.

Инцидент произошел в пятницу, когда на рынке было много людей. Как заявил агентству представитель местного комитета по медицине, помимо жертв и пострадавших, были разрушены несколько домов.