В результате обстрела боевиков из Восточной Гуты пострадали 14 человек

Баку. 26 февраля. REPORT.AZ/ Один военнослужащий вооруженных сил Сирийской Арабской Республики и 13 мирных жителей получили ранения за прошедшие сутки в результате обстрела Дамаска боевиками с территории Восточной Гуты.

Как передает Report, со ссылкой на ТАСС, об этом сообщил Центр по примирению враждующих сторон в Сирии.

"В течение прошедших суток из районов Восточной Гуты по жилым кварталам Дамаска боевиками выпущена 31 мина. Имеются разрушения и пострадавшие среди населения. Ранения получили 13 мирных жителей и один военнослужащий вооруженных сил Сирийской Арабской Республики", - говорится в сообщении.